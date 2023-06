Gira ubriaco per Castelferretti con una pistola a gas senza bollino rosso: vede la polizia e scappa. Preso e denunciato

FALCONARA - Non proprio una brillante trovata. I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno denunciato in stato di libertà un ventenne del posto, per i reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in luogo pubblico e procurato allarme presso l'Autorità. Girava ubriaco per le strade con una pistola a gas senza bollino rosso. Ricordiamo che la pistola a gas funziona così: una volta premuto i grilletto, il gas viene sprigionato dalla valvola che aziona il pistone, azionando così il meccanismo di fuoco e scagliando pallini a grandi velocità.

La fuga e l'inseguimento



I militari, intervenuti nella sera di ieri, domenica 18 giugno 2023, su segnalazione di un privato cittadino, hanno intercettato l'uomo nella Frazione Castelferretti del comune di Falconara Marittima, in evidente stato di ubriachezza.

La pistola a gas lasciata sul muretto

Alla vista delle Forze dell'Ordine, si è dato a precipitosa fuga a piedi, per poi essere rincorso e fermato nelle vie limitrofe.

Lungo il tragitto i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale una pistola a gas, priva di tappo rosso, lasciata su di un muro. Poco prima dell'intervento dei Carabinieri, l'uomo aveva suonato alla porta di un'abitazione, mostrando la pistola. Poi, aveva stazionato nelle vie di Castelferretti, creando allarmismo e preoccupazione tra le persone intente a passeggiare.