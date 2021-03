Partite oggi le asfaltature a Castelferretti: ecco tutti i tratti interessati

FALCONARA - Sono partite oggi, giovedì 4 marzo, le asfaltature a Castelferretti. Sono infatti cominciati i lavori in via della Stazione, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Vittorio Veneto: sono stati rimossi i sampietrini, ormai danneggiati e sconnessi, sostituiti con l’asfalto. I sampietrini saranno invece mantenuti nel tratto pedonale di collegamento con il centro del paese. Sarà inoltre creato un percorso pedonale protetto da paletti in via della Stazione dall’incrocio con via Veneto a quello con via Sauro, per collegare tra loro i marciapiedi già sistemati nell’ambito della messa in sicurezza dei percorsi del Piedibus. Per consentire che i lavori si svolgano in sicurezza è stato disposto il divieto di transito in via della Stazione nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Vittorio Veneto e il divieto di sosta lungo il lato Chiaravalle di via Sauro, dove sarà istituito il doppio senso di marcia per i residenti e per i veicoli a servizio delle persone disabili dirette all’ufficio postale.

Domani invece sarà completata l’asfaltatura di via Tommasi, nel tratto compreso tra via Aleardi e via Mauri, mentre mercoledì 10 marzo i lavori interesseranno via XIV Luglio e piazza Bissolati.

Sono in corso, infine, i lavori di sistemazione del marciapiede di via Bassano del Grappa.

«Dopo la pausa natalizia – dice l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – abbiamo dovuto attendere l'aumento delle temperature, che fino ai giorni scorsi erano troppo basse per una corretta asfaltatura delle strade. Naturalmente gli interventi di sistemazione ordinaria delle strade non si sono mai fermati e stanno proseguendo anche in questi giorni con la riparazione delle buche. Sappiamo che il lavoro da fare è tanto, ma l'impegno per garantire la sicurezza stradale da parte dell'amministrazione è sempre costante. Insieme all'assessore alle Manutenzioni delle strade, Romolo Cipolletti, siamo da tempo al lavoro per l'inserimento nella programmazione futura di altri interventi stradali necessari».

