FANO - Vi sono strade che non vantano un alto grado di incidentalità né svolgono un compito primario nella mobilità fanese, quindi da decenni non figurano nella lista delle asfaltature pur essendo molto dissestate. Se la priorità viene data sempre a quelle a rischio e più frequentate, queste non ci rientreranno mai, eppure sono strade particolarmente abitate che provocano non pochi disagi ai residenti.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Mondolfo, si spaccia per un carabiniere e vende una motozappa fantasma: calabrese condannato a 7 mesi

L’istanza di Scopelliti

Il problema è stato sollevato, tramite un’interrogazione dal consigliere della Lega Luigi Scopelliti nella prima riunione del consiglio comunale dell’anno che si è svolta martedì scorso. L’esempio è stato fornito da via Liguria, via Dolomiti, via Lazio e via della Resistenza al Poderino, la cui carreggiata è stata sconvolta dai rattoppi dei sottoservizi che si sono presto ammalorati. A rinfocolare le proteste dei cittadini è intervenuto un recente intervento di bitumatura, pare realizzato dall’Enel, che ha riguardato un breve tratto di via Lazio, lasciando tutto il resto in un’alternanza di buche, avvallamenti e crepe nell’asfalto, pericolosa non soltanto per chi si muove a piedi e in bicicletta, ma anche in auto. Partendo da questo esempio il dibattito si è allargato alla pausa che ha coinvolto il progetto delle asfaltature, la cui esecuzione viene posta in assoluto tra le priorità rivendicate dai cittadini.

Gli interventi programmati

Ritardi osservano gli interventi programmati per via Mura Augustee, via Galileo Galilei, via Bellandra, via Fossa Sant’Orso, per le quali era stata prevista l’asfaltatura già a giugno 2022, nonché la parte esterna dei controviali di viale Cairoli. Dalle risposte fornite dall’assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori si evince che le prime tre vie del Poderino sono state inserite nel programma delle asfaltature del prossimo piano triennale; via della Resistenza è stata oggetto di bonifica della rete idrica da parte di Aset che ha provveduto al ripristino definitivo della superficie stradale bitumata, pari a metà carreggiata, il resto presenta fessurazioni ramificate e un tratto di 50 metri è stato oggetto di uno scavo di Enel che dovrà essere ripristinato tra qualche mese dalla stessa società.

La ripresa dopo l'inverno

«Per quanto riguarda il resto – ha evidenziato Brunori – i lavori sono stati sospesi per questioni climatiche: con il freddo infatti l’asfalto non aderisce bene al fondo stradale. A marzo quindi ripartiranno le asfaltature. Gli interventi su via Galilei, via Bellandra, via Fossa sant’Orso rientrano nel progetto “Famose (Fano Mondolfo Senigallia)”, così come viale Mariotti di cui verranno rifatti anche i marciapiedi. In genere nel quartiere di Sant’Orso sono stati eseguiti lavori che hanno interessato sia l’acquedotto comunale che la rete elettrica i quali hanno causato dei ritardi nelle asfaltature».