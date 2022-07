MONDOLFO - Un nuovo consistente piano di asfaltature ha programmato l’amministrazione comunale per dare risposte alle situazioni di maggiore criticità registrate nel vasto territorio comunale. I lavori partiranno nel prossimo mese di agosto, per un importo complessivo di oltre 200mila euro, lo stesso del piano dello scorso anno. Gli obiettivi della giunta Barbieri sono quelli di migliorare la sicurezza e la viabilità lungo le strade comunali e l’immagine della città.

APPROFONDIMENTI PESARO Violenze e baby gang al Campus scolastico: d'ora in avanti telecamere accese h24

Gli interventi interesseranno sia Mondolfo che Marotta. Partiranno ad agosto e, se tutto procederà al meglio, dovrebbero durare qualche settimana. Oltre agli asfalti è prevista anche la sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi.

Il piano di asfaltature prevede sostanzialmente due fasi. Il primo intervento, il cui investimento complessivo è di 145.000 euro, interesserà via Svevo a Marotta Nord, via San Pasquale a Mondolfo e via Yuri Gagarin a Piano Marina, il popoloso quartiere di Marotta al confine con il comune di Senigallia.

Ulteriori lavori per 60.000 euro interesseranno alcuni tratti di via Passo di Rango e la sistemazione di diverse porzioni di marciapiede, lungo viale della Repubblica (angolo con viale delle Province) e viale Europa (angolo con via Calabria) a Marotta. «Le risorse previste nel bilancio 2022 - spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione del territorio Filomena Tiritiello – sono necessarie per ripristinare il manto usurato delle strade che necessitavano di interventi al fine di migliorare la sicurezza e la viabilità. Questa amministrazione comunale ha dedicato, negli anni, costante attenzione alla manutenzione e alla sicurezza delle strade ed il nostro impegno è quello di continuare nei prossimi anni a mettere a disposizione le risorse necessarie - conclude l’assessore Tiritiello - per intervenire al fine di poter dare continue risposte alle esigenze e segnalazioni dei cittadini».