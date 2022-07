PESARO - La Provincia estende l’orario di accensione dei suoi impianti di videosorveglianza posizionati nelle aree esterne del Campus. Le riprese, in precedenza attivate dalle ore 15 alle 7, verranno ora effettuate durante tutto l’arco del giorno, senza alcuna interruzione.

Dopo i recenti fatti di cronaca, il passo era stato annunciato in consiglio provinciale dal presidente Giuseppe Paolini. Che in queste ore ha firmato il decreto con gli adempimenti relativi alla privacy, aggiornando le istruzioni e il registro dei trattamenti. Operazione propedeutica all’ampliamento dell’orario, che scatterà entro la prossima settimana. «Le nostre telecamere sono state installate per la tutela del patrimonio provinciale da furti ed atti vandalici». Oltre a questi motivi, «saranno messe a disposizione su eventuale richiesta delle forze dell’ordine, con le quali ci siamo coordinati, qualora fosse necessario per individuare autori di reati», spiega il presidente. Sottolinea il dirigente dell’Edilizia scolastica Maurizio Bartoli, responsabile del trattamento dati in materia di videosorveglianza per le telecamere provinciali del Campus: «Abbiamo 36 telecamere, disposte lungo il perimetro esterno degli istituti di via Nanterre. Con l’estensione dell’orario di attivazione degli impianti si garantisce una maggiore sicurezza del luogo, ad ampio spettro, anche durante l’orario scolastico». Non solo: «Le nostre telecamere, che agiscono esternamente, vanno a completare la videosorveglianza interna gestita singolarmente dalle varie scuole. L’attrezzatura della registrazione è nei nostri uffici, sono stati già individuati i responsabili per la gestione dei dati».