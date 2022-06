Al via le asfaltature, si parte mercoledì da Ponte Alto: ecco il programma dei lavori

FANO - Mercoledì prossimo partono le asfaltature, finanziate dall’Amministrazione Comunale con un importo di 3,7 milioni di euro, poste in stand by dal mese di aprile, per le rivendicazioni delle ditte motivate dal caro prezzi.



Raggiunto l’accordo, finalmente si parte. L’annuncio, particolarmente atteso dalla cittadinanza, è stato dato ieri dal sindaco Massimo Seri e dall’assessore ai Lavori Pubblici Fabiola Tonelli che hanno preventivato anche un secondo intervento successivo, di 2,5 milioni, in avanzata fase di progettazione, esente da appalto in quanto è stato affidato ad una ditta con la quale è stato commissionato un accordo quadro. I lavori che inizieranno mercoledì prossimo sono stati affidati ad un raggruppamento temporaneo di imprese locali, di cui capofila è la Costruzioni Nasoni, costituito anche da, Casavecchia di Cagli, Boscarini di Belforte all’Isauro e CMT di Fano.

Si inizia a Ponte Alto nella piana tra Metaurilia e Tombaccia e via via si procederà sia in ambito cittadino che periferico.

Nel programma è inclusa la zona di Monte Giove, Carignano, la Gazza, sant’Angelo di Ferriano, Ponte Sasso, dove però le asfaltature saranno anticipate dai lavori dell’Enel. Verrà asfalta la strada della Galassa verso Roncosambaccio, a Sant’Orso sono incluse via Bellandra, via Galilei e via Fossa Sant’Orso; all’ingresso della zona industriale di Bellocchi verrà asfaltato il tratto di strada che dal ponte dalla E 78 conduce all’altezza della Saipem.



Qui oltre alla posa in opera dello strato d’asfalto, essendo il traffico intenso e particolarmente caratterizzato da veicoli pesanti, verrà rifatto tutto il pacchetto stradale. «I criteri che hanno guidato la scelta delle strade da asfaltare – ha evidenziato il sindaco – si sono basati sullo stato d’usura della carreggiata, sull’intensità del traffico e il consuntivo della incidentalità».



«Gli interventi – ha aggiunto l’assessore Tonelli – riguarderanno anche i controviali di viale Cairoli, dopo che verrà realizzato l’allaccio della cabina di alimentazione delle pompe interrate in piazzale Amendola». Appalti a parte invece riguardano il parcheggio del Foro Boario e tutto viale Battisti, compresi le piste laterali ora ridotte in pessimo stato di manutenzione.

