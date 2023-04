FALCONARA «I servizi ambulatoriali che ora sono situati in via Giordano Bruno resteranno a Castelferretti come avevo annunciato un mese fa. Gli allarmismi sono ingiustificati». La sindaca Stefania Signorini non lo nomina ma è chiaro che la replica al vetriolo è diretta al candidato sindaco Marco Baldassini che la sfiderà - con Annavittoria Benzi e Anna Grasso - alle amministrative di maggio. La sindaca ieri ha incontrato la commissaria dell’Ast Ancona Nadia Storti per valutare eventuali interventi di adeguamento dei nuovi locali al piano terra dell’ex cinema Enal.

Le soluzioni tecniche

Al sopralluogo, programmato in seguito all’incontro dell’8 marzo scorso, hanno partecipato il direttore di distretto dottor Franco Dolcini, la dottoressa Lucia Mannello, medico di distretto e l’avvocato Lucia Cancellieri, direttore dell’area dipartimentale affari generali e contenzioso dell’Ast. Per il Comune erano presenti il segretario comunale Carla Frulla, che curerà l’accordo, e il dirigente Eleonora Mazzalupi, che ha ipotizzato subito le soluzioni tecniche per rispondere alle esigenze indicate dall’Ast. «Il servizio prelievi e l’Umee resteranno a Castelferretti e anche l’assistenza domiciliare infermieristica rimarrà a Falconara - dice Signorini -. Come sindaco mi sono sempre battuta in prima persona per difendere i servizi sanitari territoriali e chi mi accusa di immobilismo non sa di cosa parla». Sulla questione degli ambulatori di via Giordano Bruno, che dovranno presto lasciare i locali occupati per anni, Signorini replica alle critiche delle opposizioni. «Entro maggio – dice – sarà trasferito al piano terra dell’ex cinema Enal il punto prelievi. Anche l’Adi, l’Assistenza domiciliare infermieristica, sarà mantenuta nel nostro territorio». Dall’autunno 2022 il Comune era stato informato della necessità per gli ambulatori di lasciare la sede storica e si è confrontato con i responsabili dell’azienda sanitaria affinché i servizi possano essere mantenuti nel paese, contribuendo alla ricerca dei locali più adatti, anche quelli privati. Nel giro di poco tempo sarà firmata la convenzione tra l’Ast Ancona e il Comune di Falconara per il trasferimento degli ambulatori nei locali di proprietà comunale. «Con la dottoressa Storti - afferma la sindaca – abbiamo condiviso l’esigenza di mantenere a Castelferretti tutti i servizi attualmente attivi. Con il trasferimento all’ex cinema Enal è stata individuata una sede ancora più centrale e comoda per gli anziani e le persone più fragili. Anche se il Comune non ha competenza diretta sulle decisioni che riguardano il sistema sanitario, mi sono sempre battuta per far valere le ragioni della comunità, a fronte di un impoverimento dei servizi sanitari avviato nel 2019 dalla giunta Ceriscioli, che aveva penalizzato tra gli altri l’Unità multidisciplinare dell’età evolutiva. Faremo in modo che, anche dopo la scadenza del contratto per i locali di via Bruno, il servizio possa restare nel territorio». Signorini ricorda che ha percorso tutte le strade per mantenere o migliorare i servizi sanitari sul territorio. «Falconara ha ottenuto il ripristino di figure professionali del consultorio e la sostituzione dei medici di famiglia andati in pensione, è arrivata una nuova neuropsichiatra e l’impegno continua affinché i falconaresi possano godere di un servizio potenziato».