Riapre mercoledì 7 ottobre l'ufficio anagrafe di Castelferretti. Si comincia con due aperture settimanali

FALCONARA - L’ufficio anagrafe di piazza della Libertà a Castelferretti tornerà ad accogliere i cittadini a partire da mercoledì 7 ottobre. Dalla prossima settimana il presidio resterà infatti aperto ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30. All’ufficio di Castelferretti, all’interno del Castello, ci si potrà rivolgere per carte d’identità, certificazioni e autentiche, mentre per le pratiche dello stato civile per il momento ci si dovrà riferire ancora agli uffici di via Roma 2 a Falconara.

Sarà comunque necessario prendere appuntamento attraverso i numeri già attivi, specificando di volersi recare a Castelferretti. Per le carte d’identità i numeri da chiamare sono 0719177627 e 0719177628.

Per la dichiarazione di Residenza (nuova residenza o cambio di abitazione) si può prenotare al numero 0719177620. Per iscrizione alla popolazione temporanea la dichiarazione di residenza può essere presentata allo sportello su prenotazione telefonando al numero 0719177620. Si può infine prenotare allo 0719177628 per presentare la dichiarazione di residenza per il certificato storico e per certificazioni varie come stati di famiglia, certificato di residenza, certificato multiplo.

Si partirà con l’apertura bisettimanale, prima di ripristinare l’apertura quotidiana, che richiede un periodo di formazione del personale assunto di recente per sostituire gli ultimi pensionamenti.

