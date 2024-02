Topi e sporcizia, sos a Castelferretti: palestra chiusa, ora la sanificazione

FALCONARA - Topi e sporcizia alla palestra Roberto Lombardi di via Marzabotto a Castelferretti. Una sorpresa amara e molto spiacevole per quanti praticano sport nella palestra dell’istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Castelferretti e in particolare della scuola secondaria di primo grado Montessori. Una situazione che hanno segnalato diversi genitori di ragazzi che praticano le attività sportive nella struttura comunale e che riprende con una nota la consigliere comunale di minoranza Lara Polita delle liste civiche.

La denuncia

«Nonostante ripetute segnalazioni da parte delle società sportive e delle famiglie dei ragazzi – dice la Polita - la situazione è degenerata tanto che la palestra rimarrà chiusa per alcuni giorni, per consentire la pulizia dei locali con annessa disinfestazione».

Lara Polita sottolinea che la grave situazione di sporcizia e della presenza dei topi le è stata segnalata da alcuni genitori i cui figli fanno attività sportiva extrascolastica nel pomeriggio e nelle ore serali. «Auspico che il problema venga risolto al più presto e in modo definitivo. Certo questa situazione causa non pochi problemi anche agli alunni – conclude Lara Polita – visto che la palestra è stata chiusa per eseguire le opere di derattizazione e pulizia e gli studenti dovranno spostarsi in altri plessi o rischiano di non poter svolgere le lezioni di educazioni fisica». L’amministrazione comunale segnala che una prima derattizzazione con le esche topicide è stata fatta all’inizio di febbraio su segnalazione di una società sportiva. «Già dal primo sopralluogo la ditta specializzata ha trovato piccole tracce sotto un termoconvettore che lasciavano pensare alla presenza di un solo topo, entrato forse per una distrazione, come da una porta lasciata aperta».

La vicenda

«Nei giorni successivi - continua il Comune - è stata nuovamente segnalata la presenza di tracce, ma l’azienda ha ritenuto di attendere per constatare se il veleno avesse fatto effetto. Nel corso di questa settimana è stata trovata di nuovo una traccia nello stesso punto, giovedì è stata fatta un'altra derattizzazione anche con le trappole, oltre che con le esche ed è stata chiusa la palestra al pubblico». Stando al sopralluogo di ieri sembra che il topo non sia più all’interno della palestra, anche se sono state trovate tracce considerate vecchie cadute dal termoconvettore. Lunedì si farà un ulteriore sopralluogo e, se non compariranno tracce nuove, si procederà alla sanificazione per riaprire la palestra nella giornata di martedì.