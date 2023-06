A Collemarino i Carabinieri incontrano i bambini della scuola dell'infanzia: domande e curiosità da parte dei piccoli

COLLEMARINO- Alla la scuola dell’infanzia il grillo parlante di Ancona - Collemarino si è tenuto un incontro tra i Carabinieri della locale stazione e gli alunni, a cui ha partecipato anche il Comandate Maresciallo Capo Colasanto Giuseppe

Le tematiche

Sono stati trattati vari temi, tutti incentrati sul percorso della legalità per cercare di far comprendere, sin da subito, i valori chiave della società. I bambini hanno avuto modo di vedere la strumentazione in uso ai Carabinieri , di salire a bordo della macchina d’istituto e di porre qualche domanda al Comandate della stazione che ha cercato di rispondere sempre in modo schietto, riuscendo ad attirare l’attenzione di tutti gli alunni che hanno incalzato il Maresciallo con curiosità di ogni tipo.