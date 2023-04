Bevi solidale, sostieni i territori alluvionati​ delle Marche con Caritas Senigallia e Santa Barbara

SENIGALLIA - Il motto è: Bevi solidale, sostieni i territori alluvionati delle Marche insieme a Caritas Senigallia e Santa Barbara. Dal mese di novembre, in particolar modo nel periodo natalizio, la storica azienda vinicola Santa Barbara ha scelto di sostenere la popolazione alluvionata del proprio territorio promuovendo l’intervento di Caritas Senigallia a livello locale e devolvendole parte del ricavato delle vendite delle migliori bottiglie di Stefano Antonucci. Un’idea generosa, attenta e solidale.

La proposta di Santa Barbara

«Siamo felici e orgogliosi di sostenere il nostro territorio devolvendo a Fondazione Caritas Senigallia parti dei ricavi legati dalla vendita di questo vino. Grazie di cuore». Firmato Stefano Antonucci. Questa frase semplice e immediata ha accompagnato molti dei migliori vini della cantina Santa Barbara, venduti al mercato nazionale e internazionale. Le bottiglie di Santa Barbara sono apprezzate a livello mondiale e poter raccontare al mondo intero la storia della terribile alluvione di settembre attraverso la generosità di un imprenditore del territorio marchigiano è stato molto importante per tutti.

L’azione di Caritas Senigallia

Attraverso la piattaforma www.ridiamodignita.it Caritas ha ricevuto donazioni da tutto il mondo e sta tuttora coordinando gli interventi per supportare le vittime di questa tragedia. È anche grazie a donatori privati e aziende, proprio come quella di Stefano Antonucci, innamorato della sua terra, che Caritas può confidare nella presenza costante di un supporto economico solido e tangibile. L’amore che entrambi provano per la propria terra è sempre più un bene prezioso.