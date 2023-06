Alessia Marcuzzi, il mistero del like al tweet contro Francesca Fagnani: «Non è adatta al programma»

Bella e brava. Alessia Marcuzzi ha incantato durante il concerto di beneficenza per la raccolta fondi destinati agli alluvionati dell'Emilia Romagna, l'Italia Loves Romagna. Insieme ad Amadeus, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, Alessia Marcuzzi ha condotto il programma in maniera eccelsa, tanto che i fan già sognano di poterla vedere di nuovo accanto ad Amadeus, magari sul palco di Sanremo. Intanto la conduttrice si gode un bel riposo dopo una serata molto impegnativa.

Alessia è molto attiva sui social, specialmente su Twitter dove non manca mai di condividere pareri ed opinioni con i suoi follower e spesso interagisce con i loro tweet, come nell'ultimo caso. In particolare, un tweet a cui la conduttrice avrebbe messo mi piace, ha creato un po' di scompiglio

Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l'entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco #ItaliaLovesRomagna — Livvy (@Livvy02814703) June 24, 2023

Alessia Marcuzzi, il like al tweet contro Francesca Fagnani

Alessia Marcuzzi, dopo la conduzione del concerto Italia Loves Romagna, si è rilassata leggendo alcuni tweet che commentavano l'evento e la sua performance.

La presentatrice ha messo, in particolare, un mi piace un po' sospetto. Il tweet di un utente diceva: «La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma.

La Marcuzzi invece ha l'entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco».

A questo teet Alessia Marcuzzi ha messo like, e i fan della showgirl si sono chiesti: che sia una frecciatina alla sua collega? Eppure, negli ultimi mesi, le due presentatrici bionde si erano commentate a vicenda le foto e si erano sostenute molto.

Cosa avrà spinto Alessia Marcuzzi a mettere like al tweet di quell'utente?