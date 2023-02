Neri Marcorè a Senigallia con Le mie canzoni altrui: l'incasso andrà agli alluvionati

SENIGALLIA - Un grande spettacolo, come sempre quando c'è sul palco Neri Marcorè, con incasso totalmente devoluto in beneficenza agli alluvionati dello scorso 15 settembre. Appuntamento al teatro La Fenice di Senigallia domenica 5 febbraio alle ore 18 con "Le mie canzoni altrui" a cura dello showman Neri Marcorè che, per l'occasione, rinuncerà al cachet. Alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte il suo inseparabile amico Domenico Mariorenzi.

L'organizzazione

L'evento è organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Biglietti online su www.vivaticket.com e al botteghino del teatro La Fenice il giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20. Giovedì e sabato anche dalle 10.30 alle 12.30.