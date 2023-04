SENIGALLIA Bagnini sul piede di guerra per la spiaggia invasa dai detriti di fronte al lungomare Alighieri. Per i primi di maggio sarà tutto pulito, assicura l’Amministrazione. «Siamo molto preoccupati – lamenta Cristiano Curzi, referente di Confartigianato imprese demaniali di Senigallia –. Il Comune non può permettersi a fine aprile di avere ancora i detriti dell’alluvione, è una vergogna, è imbarazzante. A ponente la stagione è iniziata, ci sono già gli stabilimenti aperti, qui a levante è tutto abbandonato. Con il passare dei giorni la demoralizzazione diventa rabbia, quando i clienti ti chiedono quando apri e non sai che dire».

Filippo Borioni, dei Bagni 77, incalza: «Dopo la brutta immagine data per le vacanze di Pasqua ci auguriamo che questa situazione non persista per il ponte del Primo Maggio. Capisco le difficoltà, ma una città che vive di turismo balneare non può assolutamente tralasciare questa situazione. Per chi non lo sa si tratta di detriti fluviali occasionali – spiega - ma l’idea può essere quella di un mare particolarmente sporco o, comunque, di una città che non pone attenzione alla pulizia». Dall’opposizione si fa sentire Dario Romano, capogruppo del Pd. «Pulizia della spiaggia ancora da completare, programmazione degli eventi assente: l’estate è alle porte e l’Amministrazione è per il terzo anno di fila in ritardo. Ho presentato un’interrogazione scritta urgente per chiedere di procedere immediatamente con la pulizia dell’arenile. Non è possibile che ai turisti in arrivo venga data, come biglietto da visita, una spiaggia così sciatta in alcuni tratti, non è accettabile, come la mancata cura e gestione del verde. Sulla mancata presenza del Villaggio Coldiretti – aggiunge -. Al di là dei motivi, annunciarlo per poi annullarlo è un segnale terribile da un punto di vista turistico». L’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo replica, ricordando che una settimana era stata persa a causa del maltempo, atteso anche per oggi. «Abbiamo iniziato a pulire dal porto verso nord e verso sud, come concordato a febbraio con le associazioni di categoria – spiega –, non siamo arrivati ancora nel tratto di Borioni. In una decina di giorni, tempo permettendo, finiremo tutto. Le analisi sui detriti le abbiamo fatte e non ci sono problemi».