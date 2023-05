Vigor-Fano, derby in campo e sugli spalti

SENIGALLIA - C'era una partita nella partita, oggi (domenica 21 maggio), alle ore 16 allo stadio “Bianchelli” di Senigallia. C'era quella di calcio tra F.C. Vigor Senigallia e Alma Juventus Fano, valevole come finale play off del campionato nazionale di serie D, tra due realtà sportive che sul campo hanno dato vita quest'anno a un sogno (per leggere la cronaca della partita clicca qui). E poi c'era la partita delle forze dell'ordine, chiamate a evitare tafferugli tra due tifoserie che, nell'ultima gara di campionato, lontano dallo stadio di Fano, si erano scontrate (con diversi Daspo piovuti poi nei giorni successivi).