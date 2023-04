Nazionale Cantanti a Senigallia: ecco chi giocherà la partita del cuore per gli alluvionati

SENIGALLIA - Tra palco e realtà. La Nazionale Italiana Cantanti torna nelle Marche e lo fa per dare una mano a una regione ferita. Tra palco e realtà, crudissima. Molto più di un appuntamento di sport e di spettacolo, “La Partita del cuore – Insieme per Senigallia” che si disputerà domenica 16 aprile alle ore 15 allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia, sarà un grande (e concreto) abbraccio solidale per le popolazioni alluvionate. La Nazionale Italiana Cantanti scenderà in campo sfidando il Charity Team Senigallia. Il ricavato andrà a sostegno della popolazione del territorio colpito dall’alluvione nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2022, attraverso un progetto coordinato dalla Caritas di Senigallia.