PESARO Indagini che hanno portato ad arresti e denunce nel territorio di Pesaro. E’ stato anche il momento dei riconoscimenti in occasione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Encomio Solenne a Fabio Ventanni e a Michele Farneti per aver portato in salvo un uomo rimasto bloccato all’interno di un’auto in mezzo alle acque tracimate dal fiume durante l’alluvione di Cantiano. Attestato di Pubblica Benemerenza al merito civile a Massimo Marini per aver portato in salvo due persone, intrappolate in un’automobile sommersa dal fango e dai detriti causati da abbondanti precipitazioni a San Calogero (Vibo Valentia). Encomio Semplice a Cristiano Cerretini, Sebastiano Bertinelli, Mirko Secci, per aver portato in salvo un monaco camaldolese dell’eremo di Fonte Avellana rimasto bloccato nella sua auto nell’onda di piena del torrente Cinisco, lo scorso 15 settembre.

Encomio Semplice a Antonino Bruno Lanza, Stefano Donato Di Summa, Paolo Ciabochi, Filippo Bartolucci, Paolo Giommi, Luigi Chegai, Riccardo Marconi, Alessandro Fornaia, Gaetano Salzillo, Federico Pica per la continua opera di soccorso e assistenza ai cittadini e la salvaguardia della sicurezza pubblica in tutte le fasi dell’emergenza durante l’alluvione. Encomio Semplice a Daniel Petese e Luca Sablich per l’indagine nei confronti di appartenenti a strutturata consorteria ‘ndranghetista, responsabili di omicidio e porto illegale di armi da fuoco aggravati dalle finalità mafiose. L’operazione si è conclusa con la cattura di un pericoloso latitante in territorio estero e quattro fermi. Encomio Semplice al Maggiore Guerino Roberto Spina, Rosario Terlizzi, Gianluca Piga, Vincenzo Di Stasio, per l’indagine nei confronti di un gruppo criminale dedito alle rapine di orologi di pregio. Tre le misure cautelari personali e la denuncia di cinque persone. Encomio Semplice ad Antonino Barrasso; Mario Facciolla; Emanuele Saraino per aver disarticolato un gruppo criminale responsabile di appropriazione indebita e ricettazione di trecento tonnellate di alluminio sottratte ad un’azienda del settore. Encomio Semplice ad Angiolo Giabbani per l’indagine nei confronti di due soggetti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché di sequestro di persona e rapina perpetrati nei confronti di alcuni minorenni.

Salvata una donna che aveva tentato il suicidio

Encomio Semplice ad Alberto Montebugnoli, Francesco Carmine Rubino, Alessandro Avena per aver soccorso una donna in fin di vita che aveva tentato il suicidio. Encomio Semplice a Mario Facciolla, Fabrizio Gravina, Simone Rotondo, Fabio Vincenzo Verna; Sergio Spingardi per aver salvato un giovane in stato di alterazione psicofisica e armato di taglierino, che dopo aver compiuto atti di autolesionismo, aveva minacciato il suicidio. Elogio a Domenico Pellegrino per l’opera di raccordo con le autorità civili e con la popolazione locale di tutte le etnie presenti in Kosovo, progettando, sviluppando e portando a termine importanti progetti Cooperazione Civile e Militare.