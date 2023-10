ANCONA - Nel pomeriggio di ieri gli operatori di Polizia intervenivano nei pressi di Corso Carlo Alberto in quanto veniva segnalata una lite in strada tra due persone.



Giunti immediatamente sul posto gli operatori identificavano i due litiganti, un 26 enne di origini indiane ed una 30 enne di origine rumena. L'alterco nasceva perché l'uomo, mentre passeggiava era in videochiamata e, nel mentre, faceva dei gesti con viso e bocca verso il suo interlocutore. La donna, incrociandolo sulla via, credeva che i gesti fossero rivolti a lei. Pertanto allertava il marito che, giungendo sul posto in sua difesa, iniziava ad inveire e ad urlare contro il giovane, il quale, parlando solo inglese, cercava di spiegarsi. Non comprendendosi, iniziavano a litigare. Gli operatori di Polizia procedevano a tranquillizzare le parti, riconciliando i toni e spiegando l'accaduto al marito della donna.