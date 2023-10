Rapina a due centri commerciali, nascosto ad Ancona: in manette durante la Notte Bianca

ANCONA - Operazioni portate brillantemente a termine anche durante la Notte Bianca, Un giovane italiano di 27 anni ma di origini albanesi che rapinò con altre tre persone due gioiellerie nelle province di Bologna e Modena, precisamente a Casalecchio di Reno e a Castelmaggiore è stato trovato dalla polizia in un appartamento nel centro di Ancona durante la Notte Bianca. Doveva contare 5 anni e mesi di reclusione.

La banda aveva raggiunto i centri commerciali con le auto che erano state rubate la sera precedente in provincia di Modena, in queste rapine i malviventi sono riusciti a portare via un bottino di oltre centomila euro in oggetti d'oro.