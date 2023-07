Caldo insopportabile, una lunga serie di malori: problemi non solo per gli anziani

ANCONA - Per fortuna non ci sono situazioni gravi ma quella di oggi è stata una mattinata piena di impegni per la Croce Gialla con il caldo asfissiante che di problemi ne ha creati tanti ai cittadini, non solo quelli anziani. Una donna di 66 anni ha accusato un malore causa il caldo in via Vanvitelli ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, stesso percorso per un uomo di 51 anni dipendente di un deposito di un corriere che si è sentito male.

Era invece in stato confusionale un ottantenne soccorso in viale della Vittoria e portato in ospedale per tutti i controlli del caso mentre una donna di 45 anni al porto in attesa di imbarcarsi si è sentita male e la Croce Gialla l'ha portata a Torrette, quindi l'intervento per un operaio di una ditta di meccanica di via Einaudi per un malore causa il caldo che sta surriscaldando Ancona e tutta la provincia.