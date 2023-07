Auto ribaltata: un ferito in codice rosso e traffico ancora in tilt sull'autostrada A14. È il quarto incidente in 6 giorni

LORETO - Ennesimo incidente questa mattina sulla autostrada A14, nel tratto compreso tra Ancona Sud e Loreto. Poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata un'auto lungo la carreggiata, in direzione nord. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Una persona è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia autostradale. Si registrano lunghe code. È il quarto incidente in quel tratto nel giro di 6 giorni.