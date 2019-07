Stazione marittima inospitale: â€‹accampamenti sotto il sole al porto

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Pic nic improvvisati all’ombra di un albero, pisolini su giacigli raffazzonati e tende allestite tra le auto in sosta. Sono alcuni frammenti delle scene andate in onda ieri mattina al terminal della stazione marittima del porto dorico. Protagonisti, i turisti in attesa di raggiungere le banchine per prendere i traghetti diretti verso le opposte rive dell’Adriatico. Il terminal, per tutta la giornata di ieri, è stato teatro di un via vai incessante di utenti appesantito da almeno quattro partenze previste sia in direzione della Croazia che della Grecia.In molti, anziché aspettare all’interno della struttura, hanno preferito accamparsi fuori dal terminal, tra gli stalli del parking oppure sotto il porticato dell’immobile per cercare un po’ di refrigerio. La scelta di attendere all’esterno è stata anche dettata probabilmente dai pochi servizi offerti dal terminal. Il problema principale è stato quello del caldo, ogni anno tasto dolente dell’area della biglietteria.