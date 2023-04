Ancona, Pasquetta di litigi in strada: due risse tra giovani finite all'ospedale

ANCONA- Pasquetta movimentata quella di ieri, 10 aprile, ad Ancona. In serata si sono verificate infatti due risse tra giovani sedate dall'intervento della Polizia e della Croce Gialla con relativi trasporti all'ospedale per qualche ragazzo.

Gli interventi

Nel primo scontro, avvenuto in via del Castellano, a farne le spese è stato un 30enne portato a Torrette con un trauma facciale. Il secondo, in zona Piano, ha riguardato un 28enne anche lui trasportato all'ospedale regionale con una serie di ferite. In questo caso sul posto erano presenti anche i Carabinieri.