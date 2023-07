​Investimenti immobiliari ecosostenibili: la Gumpab raccoglie 2 milioni nella sua serata anconetana

ANCONA- Due milioni di euro raccolti in un solo evento per espandere un modello di business in tutta Europa. Partendo da Ancona. Questi sono i numeri, di altissimo livello, fatti segnare dalla Gumpab nell'evento di ieri (24 luglio) celebrato all'Unicorn del Passetto davanti a 160 imprenditori giunti da tutta Italia e anche dalla Svizzera. La startup fondata da Angelo Abate, che fa degli investimenti eco-sostenibili il suo credo principale, ha riunito varie anime creando le basi per poter guardare oltre i confini nazionali:

La soddisfazione

«La soddisfazione è enorme da parte nostra - confessa un emozionato Abate - Stiamo pensando ad un'espansione internazionale e siamo pronti ad esportare il nostro modello di business attraverso una rete di franchising europea e un progetto triennale che si estenderà fino al 2026. 160 imprenditori hanno finanziato, in un solo evento, due milioni di euro.

Numeri pazzeschi che in Italia molto difficilmente vengono fatti in così poco tempo. Partire da questa base è eccezionale e Ancona sarà ancora una volta la culla di lavoro, talenti e assunzioni».

Entrando nello specifico: «Con la nuova normativa gli investimenti eco sostenibili sono centrali. Noi non demoliamo ma rigeneriamo ecco il segreto per garantire economicità negli acquisti. Ad Ancona sono arrivati imprenditori da Milano, Verona, Bari, Brescia, Rimini e Zurigo. A brevissimo lanceremo altri progetti, simili al "100 soci Gumpab" su Cervia, Rimini e Bologna».