ANCONA Un’arena sul mare per un’estate ricca di grandi eventi. Ormai questa stagione è ovviamente volata via dal punto di vita della programmazione, e allora si guarda alla prossima, con la prospettiva di rilanciare gli spazi all’ombra della Cattedrale di San Ciriaco. E comincia a prendere forma il cartellone dell’estate 2024 di Ancona. Con un punto fermo: il porto storico dovrà tornare al centro delle attenzioni. «È uno spazio suggestivo che in pochi hanno», premette Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi eventi della giunta Silvetti.



In cerca di riscatto



Il tema del rilancio del porto antico, che era stato restituito alla città ma che è tornato nell’ombra dell’oblio, è di nuovo riemerso sabato con l’ennesimo furto subito dal Barino e con lo sfogo della titolare Francesca Mabiglia: «Ormai qui al porto di gente ce n’è davvero poca». Rivitalizzare il porto antico è anche una priorità del governo cittadino. Tante le proposte sul piatto ma «non possiamo prescindere dalle valutazioni dell’Autorità portuale» continua l’assessore. Le interlocuzioni sono però già cominciate: «Giovedì abbiamo incontrato il presidente dell’Autorità per discutere non solo del futuro ma anche del presente più prossimo» spiega Eliantonio. È vero che i confronti sono soltanto all’inizio ma «c’è stata molta disponibilità» rileva. Il nodo più grande da sciogliere prima di poter mettere mano al cartellone vero e proprio è quello relativo all’area del porto che potrebbe prestarsi all’organizzazione di manifestazioni canore e non solo. «Dobbiamo capire come contemplare lo sviluppo economico del porto con l’esigenza dei cittadini di poter usufruire dei suoi spazi» racconta l’assessore ai Grandi eventi. Le idee, quelle non mancano. «Qualora avessimo a disposizione un’area ben precisa potremmo pensare ad un allestimento fisso, un’arena sul mare da usare in maniera poliedrica e con una scenografia talmente suggestiva da richiamare molti artisti» sogna Eliantonio. Per i dettagli è ancora troppo presto ma in linea di massima si dovrebbe parlare di una capienza di circa 3/4mila persone da sfruttare per almeno una decina di appuntamenti nel corso dei tre mesi estivi. Un’idea niente male ma «non possiamo sbilanciarci finché l’autorità portuale non ci darà il via libera» spiega Eliantonio.



Il primo step



L’appuntamento è fissato per settembre, quando gli incontri tra Autorità e Comune dovrebbero entrare nel vivo. In attesa dell’estate che verrà possiamo però pensare a concludere in bellezza quella corrente. Cavallo di battaglia della campagna elettorale di Silvetti, la Festa del mare si farà. «Sarà una due giorni» annuncia l’assessore Eliantonio, indicando come possibili date il 2 ed il 3 settembre prossimi. Tanta la carne al fuoco per un’iniziativa che vuole coinvolgere non solo gli anconetani ma tutte le Marche. «Sarà una festa diffusa, che valorizzerà i due mari di Ancona, dal porto al Passetto» anticipa l’assessore. Sembrano confermati i giochi pirotecnici al porto così come una grande rievocazione storica in mare. «Metteremo al centro la pesca e la tradizione marinara della città» è la linea d’indirizzo. Novità anche per l’anfiteatro romano, l’altra possibile arena che reclama da tempo l’organizzazione di iniziative. «La Soprintendenza ci ha dato la disponibilità ad una prima sperimentazione già per la fine di settembre» annuncia Eliantonio. «Ovviamente dovremo trovare l’evento giusto» spiega l’assessore. Quale? «Un concerto acustico o una rassegna letteraria». Insomma, qualcosa si sta muovendo. Finalmente.