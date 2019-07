Giuseppe e Ornella: 70 anni â€‹di matrimonio tra cultura e solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Festeggiamento record per una coppia di Ancona: sono infatti ben 70 gli anni di matrimonio vissuti insieme da Giuseppe Mario Cavarocchi (94 anni), partigiano decorato dall’Anpi e cittadino onorario di Ancona, e da sua moglie, Ornella Lippi (91), storica fondatrice, e fino allo scorso anno infaticabile presidente ed animatrice de “I giovani di ieri”, l’associazione di volontariato che da molti anni organizza un ampio programma di iniziative per i suoi tanti e affezionati iscritti. Ornella- che nel corso degli anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività al servizio dei concittadini- e Giuseppe Mario si sposarono nel giugno 1949 con rito civile e quindi, nel mese di settembre, in chiesa, perciò hanno scelto una data intermedia per celebrare la ricorrenza, che li vedrà affiancati anche quest’anno dai due figli Giovanna e Gioacchino, dai nipoti Arnaldo e Luigi, dai pronipoti Lorenzo e Isabella e da parenti e amici riuniti domani sera in una bella festa nella loro casa. A unirli in matrimonio, in piazza Roma, nell’estate del 1949, fu l’allora sindaco Marsigliani. Il segreto della loro lunghissima e felice unione? Oltre all’affetto reciproco e per figli e nipoti, una grande passione per l’arte e la cultura: lui in particolare per la pittura, lei per la poesia, il canto e il teatro, accompagnati da grande generosità e spirito di servizio e un profondo attaccamento ad Ancona, la loro città, per la quale tanto si sono spesi.