Diego ha fretta: la mamma â€‹partorisce in auto assistita dal papà

di Stefano Rispoli

ANCONA - Diego aveva fretta di nascere. Così fretta che la mamma ha dovuto partorire in auto, al buio, con l’aiuto del marito e poi dei soccorritori del 118. Le contrazioni sono state improvvise e sempre più forti. E quando le acque si sono rotte, non c’è stata altra scelta: la coppia di sposini si è dovuta fermare in mezzo alla strada, interrompendo la frenetica corsa verso l’ospedale, aspettare e pregare. Ma Diego aveva troppa voglia di venire alla luce. Così, il papà si è improvvisato ostetrico: ha preso il coraggio a quattro mani e mentre provava a rassicurare la compagna, la aiutava a partorire.«Eccolo, è il mio Diego», piangeva tra paura e commozione la giovane mamma quando sono arrivati i soccorritori, porgendo il neonato.