Delitto della pittrice, marito e figlio fanno appello dopo le condanne in Assise a 24 e 27 anni

ANCONA - Omicidio Renata Rapposelli: depositati i ricorsi per spostare il processo in appello. Entrambi gli imputati, Giuseppe e il figlio Simone Santoleri, hanno deciso di impugnare la sentenza di condanna emessa lo scorso settembre dalla Corte d’Assise del tribunale di Teramo.

A Giuseppe, ex marito della pittrice 63enne che viveva ad Ancona, i giudici hanno inflitto una pena di 24 anni di reclusione. Tre anni in più a Simone, per cui la procura aveva chiesto l’ergastolo. Entrambi erano accusati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Stando alla ricostruzione accusatoria, Reny è stata uccisa il 9 ottobre 2017 (per strangolamento e asfissia), poco dopo essere arrivata a Giulianova, a casa dell’ex marito e del figlio. Sarebbe stata una litigata per motivi economici (la pittrice chiedeva circa 3mila euro di arretrati del mantenimento) a far esplodere il delitto. Il suo corpo è stato ritrovato un mese dopo l’uccisione in una scarpata sul Chienti, in contrada Pianarucci (Tolentino).



A marzo 2018, su ordine della procura dorica che inizialmente coordinava le indagini, c’era stato il duplice arresto dei Santoleri. Il 46enne figlio di Renata è stato riconosciuto dai giudici come «l’autore materiale principale dell’omicidio» è stato scritto nelle motivazioni del verdetto. Il 70enne Giuseppe avrebbe assecondato sempre le scelte del figlio perché «remissivo e succube». Stando ai giudici, l’ex marito della vittima ha aderito in toto «alla condotta criminosa posta in essere dal coimputato». Il ricorso di Simone punta sull’assoluzione dalle accuse di omicidio e soppressione di cadavere. In subordine è stata chiesta la riqualificazione del fatto in occultamento. Il processo d’appello si terrà all’Aquila.

