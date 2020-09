Omicido della pittrice Renata Rapposelli: 27 anni al figlio Simone e 24 all'ex marito Giuseppe

TERAMO - Renata Rapposelli uccisa: la Corte di Assise di Teramo ha condannato a 27

anni di carcere (24 per omicidio e 3 per occultamento di cadavere) il figlio Simone Santoleri e a 24 anni (di cui 21 per omicidio e 3 per occultamento di cadavere) il padre Giuseppe, ex marito della vittima.

La decisione è giunta dopo 3 ore di camera di consiglio. Ieri il Pm Enrica Medori aveva chiesto l'ergastolo per il figlio Simone e ventiquattro anni per l'ex marito Giuseppe entrambi accusati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Erano stati alcuni amici a denunciare, quasi tre anni fa, la scomparsa di Renata Rapposelli; il cadavere fu ritrovato diversi giorni dopo in una scarpata vicino al fiume Chienti,.

