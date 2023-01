Strade gruviera ad Ancona, Taffo ci scherza su: «L'unica buca ​di cui non potrai lamentarti»

ANCONA - Meglio scherzarci su. Le buche sulle strade di Ancona hanno fatto, e stanno facendo arrabbiare, molti, ma sui social a volte scorre anche l'ironia. Come quella dell'Agenzia funebre Taffo, vera star social con le sue campagne sul filo dell'umorismo macabro. "L'unica buca di cui non potrai lamentarti" recita il post della filiale di Ancona, con l'immagine di una bara calata in un buca sulla strada. Localizzata dove? "Zona industriale Baraccola". Ossia, una delle zone più "gruviera" della città.