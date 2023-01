La mappa horror delle "buche" ad Ancona: «Tanti i potenziali danni per le auto»

ANCONA- La mappa horror delle buche ad Ancona si arricchisce, purtroppo, ogni giorno di nuovi capitoli. Sono sempre di più infatti le segnalazioni che arrivano dai cittadini circa le precarie condizioni del manto stradale tanto in centro quanto in periferia. Nonostante una serie di investimenti importanti sul tema (35 milioni in otto anni), sono molteplici le zone colpite. Dal centro - via Palestro, via San Martino e via Isonzo le più colpite - fino alla Baraccola passando per il Pinocchio. Particolarmente colpita la zona di Candia compresa la strada che collega a Posatora. Buche che, in alcuni tratti, sembrano autentiche voragini e per le quali sono già pronti degli interventi immediati. L'allerta cresce soprattutto per gli automobilisti consapevoli dei rischi potenziali per le proprie vetture: «Sono diversi i problemi che possono essere riscontrati - ha spiegato Massimo dell'Officina Meccatronica di via Isonzo ad Ancona - Si rischia per la copertura e le gomme, le sospensioni, gli ammortizzatori, i bracci di sospensione. Molteplici insomma. Cosa posso consigliare? Di stare molto attenti, di andare piano e non accodarsi troppo a chi precede perchè le buche non si vedono. E magari, rivolto a chi ci amministra, di chiuderle meglio queste buche»