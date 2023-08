Ancona, l'autobus si incastra nella curva: traffico in tilt in pieno centro a pochi passi dalla galleria

ANCONA- Clacson e disagi in pieno centro, questa mattina (29 agosto), dalle parti di via Veneto a pochi passi dalla Galleria Risorgimento. Causa del traffico che si è venuto a creare una manovra non completata da parte di un mezzo della Conerobus che, per evitare problemi, si è poi fermato.

Le segnalazioni

Sono state diverse le segnalazioni, soprattutto attraverso i social. La situazione sta pian piano tornando alla normalità con gli automobilisti costretti ad utilizzare una sola corsia nella svolta.