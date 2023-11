Ancona, accesso abusivo al database delle indagini: rinviati a giudizio tre poliziotti

ANCONA C'era il poliziotto che chiamava per avere informazioni su persone straniere; altri per soddisfare svariate richieste e fornirle a terzi. Sono stati rinviati a giudizio oggi (20 novembre) tre poliziotti (di età compresa tra 49 e 60 anni) in servizio tra Ancona e Senigallia accusati di essere entrati nel database riservato alle indagini per motivi personali.

LEGGI ANCHE: Furti negli chalet di Civitanova, nei guai due uomini ed una donna

Le accuse

I tre imputati, per cui si aprirà il processo il 13 giugno del 2024, dovranno rispondere di accesso abusivo al sistema informatico, rifiuto di atti di ufficio, rivelazione del segreto d'ufficio e falso. Per alcuni, i reati sono contestati in concorso e aggravati.