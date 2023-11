Furti negli chalet di Civitanova, nei guai due uomini ed una donna

CIVITANOVA - I poliziotti del Commissariato di Civitanova Marche, hanno dato corso nei giorni scorsi a perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria, derivante da pregressa attività info-investigativa, nei confronti di un gruppo di italiani e stranieri, resosi responsabile di vari furti di ingente valore presso chalet del lungomare civitanovese, nel corso della stagione estiva 2022.

Gli stessi sottraevano numerosi arredi da spiaggia, da una concessione balneare, mentre da un’altra, che gestivano grazie a contratto di affitto di azienda, si appropriavano di costose apparecchiature per la cucina per un valore approssimativo di 100 mila euro. I beni trafugati erano stati accantonati in un deposito della provincia, e venivano rintracciati grazie alla solerte attività di indagine dispiegata dagli inquirenti del Commissariato, che dopo attività serrata, rintracciavano i beni e provvedevano a sequestrarli e a porli in custodia giudiziale. Le tre persone, due uomini ed una donna residenti in provincia, sono stati pertanto deferiti all’Autorità giudiziaria.