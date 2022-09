Alluvione, news in tempo reale. Continuano le ricerche dei dispersi Mattia Luconi e Brunella Chiù. Elicottero sorvola le sponde dei fiumi Misa e Nevola

BARBARA - Una task force è ancora alla ricerca di Mattia Luconi e Brunella Chiù lungo il corso del Nevola, arrivando a setacciare a pettine l'area fino a 15 chilometri dal punto della loro scomparsa, dove il fiume ha travolto, inghiottito e sommerso tutto con un'ondata di acqua, fango e rami. Ancora una notte di ricerche, senza esito, degli ultimi due dispersi dopo l'alluvione che ha devastato Senigallia e il suo entroterra. I soccorritori hanno lavorato anche con l'oscurità grazie alla luce delle fotoelettriche.

All'appello mancano il piccolo Mattia Luconi, 8 anni, strappato dalle mani della madre Silvia Mereu. Per la famiglia Mereu è una tragedia che si ripete: anno 2013, ponte di Oloè, sulla provinciale Dorgali-Oliena, Sardegna. Vittima del ciclone Cleopatra il sovrintendente della Polizia di Stato, Luca Tanzi: era il cugino di Silvia Mereu, morì in servizio per il crollo del ponte di Oliena.

Dispersa ancora la 56enne Brunella Chiù - la madre di Noemi Bartolucci trovata senza vita l'altra notte - mentre da ieri pomeriggio è salito a 11 il numero delle vittime accertate: recuperato e identificato il corpo di Michele Bomprezzi, 47 anni, fratello dell'ex sindaco di Arcevia. In mattinata era stata ripescata nel fiume Misa a Serra dè Conti la sua auto.

Ore 16.50: Patuanelli, 880 milioni di euro per la gestione dell'acqua in Italia

Ammontano a 880 milioni le risorse destinate a interventi per la gestione dell'acqua in tutto il Paese. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli in un'intervista a SkyTg24. È necessario «mettere in campo tutta la capacità di programmazione che questo Paese non ha ancora avuto: le risorse ci sono e il 30 settembre pubblicheremo la graduatoria di tutti quegli interventi di miglioramento delle strutture irrigue che compongono un pezzo di una misura del Pnrr, ha detto il ministro.

Ore 16.30: elicottero in volo per accertare gli argini di Misa e Nevola

I Carabinieri forestali del gruppo di Ancona, su delega della procura - che indaga per omicidio colposo e inondazione colposa in seguito all'alluvione che ha colpito la provincia provocando 11 morti ed ingenti danni - hanno effettuato nella mattinata un sorvolo con un elicottero NH 500 in dotazione al quinto nucleo elicotteri Carabinieri di Pescara per accertare lo stato degli argini e delle sponde dei corsi d'acqua Misa e Nevola. Le immagini, indicano i militari, «potranno essere utili per ricostruire la dinamica dell'evento e le condizioni attuali delle aste fluviali interessate dalle esondazioni»