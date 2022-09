Un tappeto di fango negli stabilimenti balneari di Senigallia

SENIGALLIA - Ecco il video dei danni allo Scalo zero di Senigallia, stabilimento con ristorante e bar. «Sono 9.560 i cittadini residenti a Senigallia coinvolti nell'alluvione»: a dirlo è stato il sindaco della cittadina Massimo Olivetti nel corso di una conferenza stampa in cui è stato fatto il bilancio della situazione. «Le persone che abbiamo sistemato in hotel sono 42, mentre 12 anziani hanno trovato riparo presso la Fondazione città di Senigallia», ha spiegato il sindaco, sottolineando che «a questi si devo aggiungere le molte persone che si sono sistemate autonomamente presso parenti e amici». Olivetti ha anche ricordato che nella frazione di Bettolelle «dobbiamo registrare anche una delle 11 vittime dell'alluvione fin qui accertate»