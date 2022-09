Alluvione Marche. «Sospensione immediata dei mutui nelle zone colpite», ecco la nota dell'Abi

Ora è ufficiale: l'Abi ha appena diffuso una circolare alle banche per dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per le popolazioni delle Marche colpite dal tragico evento calamitoso, come previsto dall'Ordinanza della Protezione emanata.

Nella circolare - spiega ancora l'Abi -sono forniti tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. L'Associazione delle banche italiane ricorda inoltre di aver sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori «proprio per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali».