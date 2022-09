Mamma con il bambino: lei in salvo ma non c'è traccia del piccolo

BARBARA - Situazioni drammatiche che si susseguono, quella di Barbara sta tenendo tutti con il fiato sospeso da diverse ore. Perchè c'è anche un bambino tra i 3 dispersi a Barbara, uno dei comuni della provincia di Ancona colpito dall'ondata di maltempo che ha provocato al momento sette morti. Il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall'acqua.

Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, la donna sarebbe riuscita a lasciare l'auto con il

bambino in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. I vigili del fuoco l'hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c'è traccia. Ore drammatiche per il paese, lo si evince anche dalle parole del primo cittadino su Radio Rai: i tre dispersi di Barbara sono una mamma, la figlia e appunto un altro bambino.

SOLLIEVO A CORINALDO

Sollievo invece a Corinaldo dove poco prima delle 8 è stato trovato un altro uomo per il quale erano partite le ricerche, in via Chiusa: l'uomo i era barricato in un capannone e ora sta bene.