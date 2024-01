Addio a Stefano "Ruffo" Ruffino: il postino anconetano amico di tutti si è spento a 70 anni

ANCONA Dolore e cordoglio in tutta la città. Ancona piange la morte di Stefano Ruffino, ex dipendente delle poste e volontario del Centro Papa Giovanni XXIII, scomparso questa mattina (10 gennaio) nel giorno in cui avrebbe festeggiato i suoi 70 anni. Per tutti era "Ruffo", il postino buono e amico, capace con il suo sorriso di farsi apprezzare e voler bene da chiunque lo avesse conosciuto.

LEGGI ANCHE: «Attenti, Matteo è fragile». L’alert via Pec lanciato al carcere di Montacuto otto giorni prima del suicidio di Concetti

Il ricordo

Molto attivo nel sociale nel suo quartiere di Piazzale Camerino e nelle Parrocchia Cristo Divino Lavoratore sarà ricordato proprio lì domani, 11 gennaio, alle 14. Lascia una moglie e una figlia, Chiara, giocatrice di Futsal tesserata con la Mantovani Gls Dorica.