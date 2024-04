FOSSOMBRONE Nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino si sono celebrati ieri i funerali della professoressa Marielda Pedinotti morta domenica scorsa a 86 anni. Una figura di spicco nella vita culturale cittadina e non solo. Brillante insegnante di lungo corso si è sempre distinta per impegno e dedizione. Ha svolto un ruolo importante in seno all’associazione dei volontari beni culturali “Vernarecci” che ne sottolineano l’umanità e la competenza evitando sempre di mettersi mostra. L’Unilit Fossombrone ricorda con affetto la professoressa Marielda. La ringrazia per tutto quello che ha fatto e le augura «di volare alto nell’alto dei cieli”. Gli amici di Comunione e Liberazione sottolineano: «La tua affezione alla Chiesa e a Gesù, la tua tenacia e il tuo amore per la vita ci hanno sempre commosso. Grazie per la tua amicizia». Alcuni anni fa era intervenuta per segnalare il grande dispiacere per il perdurare della chiusura della biblioteca civica Passioni: «La biblioteca storica deve ritornare a Fossombrone e non correre il rischio di fare la fine del nostro teatro».

Con il trascorrere delle ore sono sempre più le attestazioni di stima e di riconoscenza per una donna che ha fatto della passione per la cultura la sua filosofia di vita.