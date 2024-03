FOSSOMBRONE Una festa che abbatte i campanili nell’accezione più deleteria del passato. All’inaugurazione del 40mo Festival del tartufo Bianchetto e del vino Bianchello Fossombrone si è confermata punto d’incontro di tutte le città del prezioso prodotto della terra. Vale a dire Acqualagna, Sant’Angelo in Vado, Pergola e Apecchio rappresentate dai rispettivi sindaci o amministratori. Presente anche il sindaco di Cartoceto emblema assoluto dell’olio dop.

La sinergia



Un altro particolare che conferma quale valore abbia oggi la bontà dei prodotti genuini ineguagliabili. L’aria nuova che si respira lascia intendere in termini augurali che ci si trova di fronte ad una sinergia in grado di valorizzare l’intero entroterra in termini enogastronomici e turistici. Quello di Fossombrone è un evento da ricordare poiché celebra un anniversario con un programma ricco di eventi e, soprattutto, di esperienze sensoriali, sottolineano gli esperti dal fine palato. Organizzato dalla Pro loco Forum Sempronii con il sostegno del Comune il primo weekend rappresenta un'opportunità unica per godersi giornate all'insegna del divertimento per tutti, grandi e piccini, e soprattutto per apprezzare prelibatezze enogastronomiche di alta qualità. Un copione che si preannuncia molto apprezzato. E che verrà replicato tra una settimana per quanto il profumo e il piacere di riscoprire la bellezza degli eventi in realtà si può assaporare ogni giorno lungo corso Garibaldi.



Una delle novità di quest'anno è la passeggiata enogastronomica “A spasso con i sapori” in collaborazione con l'associazione Cai sezione Montefeltro e l'associazione dei ristoratori di Fossombrone. Durante la passeggiata guidata nel centro storico, i partecipanti possono fare soste per gustare deliziosi finger food al tartufo Bianchetto e vino Bianchello, mentre per i bambini sono state preparate bevande alla frutta. La banda musicale “Città di Fossombrone” ha allietato il pomeriggio di ieri confermando di essere un ensemble che sa accompagnare momenti di vita spensierata. Una delle attrazioni principali è il format “Il Bianchetto incontra la grande cucina”, che vede i migliori ristoranti delle Marche, inclusi alcuni chef stellati, protagonisti di cooking show nella “Piazzetta del gusto”. Ieri pomeriggio è stata la volta dello chef Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero di Pesaro, seguito da Stefano Ciotti del Nostrano di Pesaro (1 Stella Michelin). Oggi è il turno di Antonio Scarantino di Al Mare di Fano e di Davide Di Fabio de La Gioconda di Gabicce Monte (1 Stella Michelin).



Gli chef



Non sono da meno i pranzi e le cene gourmet preparati a quattro mani dagli chef Lucio Pompili del ristorante Symposium 4 Stagioni di Cartoceto e Eva Maria Walch dell’Osteria del Cardinale di Cartoceto, che presentano menù esaltanti il tartufo Bianchetto accompagnato da vini selezionati della cantina Pompili. Presso l'ex Caffè del Corso, i visitatori possono degustare leccornie accompagnate dai vini dei produttori della provincia di Pesaro somministrati dai sommelier dell'Ais sezione Montefeltro.