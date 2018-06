Bianchello & Friends: lunga notte al Conventino con 17 super cantine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valorizzare il Bianchello del Metauro, doc riconosciuta dal 1969, per riconoscerne e riconfermarne sia l’eccellenza che l’identità culturale che rispecchia pienamente il nord delle Marche: questa la finalità culturale del progetto “Bianchello & Friends” che permetterà, oggi dalle ore 19, di assaggiare ben 17 cantine di Bianchello del Metauro Doc a Villa Conventino di Gradara, nella magnifica cornice del Borgo più bello d’Italia, per il secondo anno dell’appuntamento ideato da Mirko Romani e Roberta Ridolfi.Dal 1969 ad oggi, i vignaioli marchigiani hanno saputo creare prodotti sempre più particolari e raffinati, definendo un proprio carattere identitario, per giungere a un vino moderno e straordinario, sia nelle espressioni più fresche e briose come aperitivo che adatto al pasto, nelle espressioni più strutturate e fini. Bianchello & Friends è un evento che si configura prima di tutto, come contenitore culturale in cui convivono, uno spettacolo di danza aerea, una performance pittorica di artisti che decorano dal vivo le bottiglie, la musica e uno Show Cooking della star della trasmissione Hell’s Kitchen, Mirko Ronzoni, in collaborazione con Prometeo di Urbino, che svilupperà una proposta culinaria sorprendente e fresca, perfetta per la sapidità e l’acidità che spesso esprimono questi Bianchelli. Tra gli illustri ospiti della manifestazione di quest’anno, anche Francesco Falcone, degustatore indipendente, divulgatore e scrittore, prossimo al lancio del suo nuovo libro “Diario di un degustatore” (Quinto Quarto Editore), che da quattro anni cura laboratori di degustazione indipendenti, da nord a sud dell’Italia. Inoltre, Bianchello & Friends rientra nella programmazione de “La Staffetta del Bianchello e l’Altra Staffetta” a cura dell’Associazione Italiana Sommelier, AIS Marche, AIS Urbino Montefeltro. Le 17 cantine che partecipano a questa seconda edizione sono: Azienda Agraria Roberto Lucarelli- Azienda Agraria Di Sante - Azienda Ferriera - Cantina Fiorini - Azienda Agraria Guerrieri - Azienda Agricola Bucchini - Azienda Agricola Pagliari Gabriele - Cantine Mariotti - Azienda Agricola Terre di Giove - Azienda Vi-tivinicola Vitali - Azienda Agricola Bruscia - Cignano Winery - Cantina Giancarlo Pagliari - Cantina Terracruda - Crespaia - Fattoria Villa Ligi - Il Conventino di Monteciccardo.