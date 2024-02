Nba Basketball School, Camp e Clinic in Italia. Due tappe nelle Marche: Osimo e Fossombrone: ecco come partecipare

Nba Basketball School, Camp e Clinic in Italia. Due tappe nelle Marche: Osimo e Fossombrone. Sport and Fun Holidays Srl, licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA Basketball School, ha pubblicato sul sito www.nbabasketballschool.it gli eventi, rivolti a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni, in programma nel 2024. Dall’aprile 2022 ad oggi quasi 5.000 giovani provenienti da tutta la Penisola hanno preso parte ad eventi NBA Basketball School in Italia. Alcuni dei partecipanti - i più meritevoli per tecnica, attitudine, educazione e rispetto - hanno anche avuto l’opportunità di partecipare a eventi internazionali come l’International NBA Basketball School Camp in occasione degli NBA Paris Games. Grazie alla collaborazione con le società ROBUR Family di Osimo e METAURO Basket Academy NBA Basketball School farà tappa in due località della regione in due giornate differenti: il 25 e il 26 febbraio 2024.

Summer Camp e Player Clinic

Per il 2024 Sport and Fun Holidays Srl – conosciuta in Italia per essere la proprietaria del circuito di camp estivi e invernali chiamato Champions’ Camp (www.championscamp.it) e per aver sviluppato e gestito dal 2021 anche l’accademia dei portieri di Gianluigi Buffon (www.buffonacademy.com) – ha definito un ricco programma caratterizzato da settimane di Summer camp residenziali, Player Clinic ed altri eventi estivi nominati NBA Summer Experience.

Il tour

Si partirà a febbraio con il quinto NBA Player Clinic Tour. Un tour di 13 giorni che toccherà diverse città in 7 regioni italiane e a cui ne farà seguito almeno un altro in autunno. In estate, invece, sono previste ben 6 settimane di camp in diverse regioni. Partendo da questi ultimi, i Summer Camp, rappresentano settimane di full immersion rivolte a tutti i giocatori e giocatrici, tra gli 8 e 17 anni, condotte da un direttore tecnico americano del circuito NBA coadiuvato da un team di coach nazionali e internazionali. Settimane di pallacanestro, in località di mare e montagna, in cui la lingua utilizzata è quasi totalmente quella inglese. Allenamenti ad alta intensità caratterizzati da esercitazioni sui fondamentali, tornei e challenges. La presenza del mental coach, del preparatore atletico e i momenti di confronto diretto con il Technical Director NBA completano un’offerta di altissimo livello.

Località e date dei Summer Camp NBA Basketball School: • Al mare a Lido degli Scacchi, in Emilia Romagna dal 23 giugno al 13 luglio 2024 • In montagna a Tagliacozzo, in Abruzzo dal 14 al 20 luglio 2024 • In montagna a Piancavallo, in Friuli Venezia Giulia dal 21 luglio al 3 agosto 2024

Il player clinic

Il Player Clinic consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la NBA e vengono organizzati in primavera, autunno e inverno.

Gli allenamenti, della durata di 90’ cadauno, vengono condotti da un Direttore Tecnico del circuito NBA giunto appositamente in Italia. Training session uniche per il mercato italiano, in cui i partecipanti hanno l’opportunità di allenarsi ad alta intensità, di mettersi alla prova con esercitazioni innovative ed estremamente divertenti all’interno di un impianto sportivo che per l’occasione viene totalmente brandizzato NBA.

Le tappe del primo Player Clinic del 2024 sono le seguenti: • Palestrina, Roma - 23 febbraio • Pescara - 24 febbraio • Osimo, Ancona - 25 febbraio • Fossombrone, Pesaro-Urbino – 26 febbraio • Viterbo – 27 febbraio • Perugia – 28 febbraio • Oleggio, Novara – 01 marzo • Corbetta, Milano – 02 marzo • Sassuolo, Modena – 03 marzo • Parma – 04 marzo • Ravenna – 05 marzo • Castelfranco Veneto, Treviso – 06 marzo

Investire nei giovani cestisti locali

«La ROBUR Family investe nei giovani cestisti locali, collaborando con Champions’ Camp nell’organizzazione di un ambizioso Stage di allenamento esclusivo con coach NBA - dichiara il presidente Fabio Pierpaoli -. Un'opportunità unica, volta ad apprendere da professionisti del massimo livello mondiale, perfezionando abilità tecniche e interiorizzando valori fondamentali. Questo evento senza precedenti, è garanzia dell'impegno del progetto formativo d'eccellenza, costruito da ROBUR Family e da tutta la "BASKET Academy SenzaTesta Osimo": composta da ROBUR Family, Centro MiniBasket ROBUR Osimo, Osimo Basket, Auximum e Polisportiva Futura»

Gabriele Giordani, direttore Generale MBA: «Il credo della nostra Academy, da questa stagione anche Centro certificato dalla Victoria Libertas Pesaro, è inseguire il miglioramento, non attenderlo. Per questo siamo lieti di ospitare il clinic di NBA Basketball School nel nostro territorio. Un’opportunità di conoscenza e miglioramento per tutti quei ragazzi e ragazze che con passione e dedizione credono nello sport e nelle sue sfide».

Per info: www.nbabasketballschool.it