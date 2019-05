Abuso etilico con insulti e anche urla: segnalazione per due giovani donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due donne, una romena ed un’anconetana note alle forze di polizia, che evidentemente avevano alzato troppo il gomito sono state prima soccorse per l’abuso etilico in cui gravavano e poi sanzionate in quanto moleste.La prima, una romena di 38 anni, verso le 23 di ieri girava infastidendo i passanti in via Giordano Bruno; la seconda, un’anconetana di 32 anni, ha dato in escandescenza questa notte sotto la pioggia nel piazzale di un locale notturno di Colleverde.