Fumetti, giochi e cosplay Barbascura e LaSabri oggi all’Ancona Comix

ANCONA - Spazio a fumetti, comics, manga, cosplay, giochi oltre a esibizioni e tanti ospiti. È l’Ancona Comix and Games che si svolge nche oggi al Palaindoor delle Palombare. Oggi è in programma lo show acustico esclusivo di Giorgio Vanni, il re delle sigle dei cartoni animati di Italia 1 (Dragon Ball, My Hero Academia, Lupin, Rossana, Detective Conan, Pokemon e tantissimi altri successi). Presente anche Christina Volkova, cosplayer russa di fama internazionale grazie al suo cosplay di Triss Merigold del videogioco The Witcher. Direttamente da youtube, i fenomeni del web LaSabri e Barbascura incontrano i followers marchigiani. Ancona Comix and Games si avvale della collaborazione e presenza di due grandi e importanti scuole di fumetto: Acca, come Accademia, e l’Accademia di Comics ed Arti visive di Jesi. Presente anche la Scuola di Fumetto delle Marche con l’iniziativa “X Factor Comics: Contest Superhero”. Una giuria di esperti fumettari, scrittori e sceneggiatori, giudicherà e premierà i vincitori. Il settore commerciale è interamente dedicato al mondo dei fumetti, manga, anime, modellini, action figures, comix, proiezioni di anime giapponesi, telefilm, videogiochi, retrogames, giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili, role playing games, kpop. Info: dalle 10 alle 19, Palaindoor via della Montagnola 72, Ancona; ingresso 7 euro (ridotto 5).