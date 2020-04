Il Dorico inciampa nel sottofondo: frenata per il collaudo non pagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Piccolo intoppo per lo, l’appaltatore si è rifiutato di pagare il collaudo del sottofondo del futuro campo di calcio in erba sintetica. Negli obblighi contrattuali era previsto il collaudo del sottofondo, con spese a carico dell’appaltatore, ma nella determina del dirigente si legge che «l’impresa nonostante i solleciti non ha provveduto a perfezionare la pratica presso la Lega LND, propedeutica al collaudo e al prosieguo dei lavori di stesura del manto in erba sintetica».LEGGI ANCHE:L’Amministrazione ha così deciso di procedere «mediante esecuzione d’ufficio», addebitando poi le spese all’appaltatore, e ha autorizzato il pagamento di 3.660 euro, a favore della Lnd Servizi s.r.l. – laboratorio impianti sportivi erba artificiale – settore progetti, per il collaudo e l’omologazione del sottofondo. A parte questo intoppo, i lavori sono al momento fermi, a causa dell’emergenza Coronavirus che farà inevitabilmente slittare la fine dell’intervento nello stadio del viale della Vittoria. «Appena sarà terminata l’emergenza - spiega Andrea Guidotti, assessore allo Sport – i lavori ripartiranno. Sarà fatto il collaudo del sottofondo, dopodiché ci vorranno circa quaranta giorni per ultimare i lavori riguardanti il primo stralcio del restyling dello stadio. Speriamo di finire questi lavori per l’estate».