Litiga con un amico poi prende a calci un'auto e rompe un deflettore

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro i reati predatori con perlustrazioni anche delle zone interne e periferiche della città.Questa notte, verso 2.10, gli agenti intervenivano in Via Martiri della Resistenza ove venivano segnalati degli schiamazzi provenire dalla strada. Nell’occasione i poliziotti identificavano un 19enne anconetano che, dopo aver litigato animatamente con un altro individuo, aveva sfogato la sua rabbia contro un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, prendendola a calci e spaccando il deflettore posteriore.Il giovane veniva pertanto accompagnato in Questura e deferito per il reato di danneggiamento.