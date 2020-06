Zanardi gravissimo, il ct Valentini: «Alex ha sbagliato, si è “imbarcato” ed è finito contro il camion»

Alex Zanardi, così è finito contro il camion in provincia di Siena. «C'è un rettilineo lungo, in una discesa con pendenza al 4%, dicono si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L'autotreno si è spostato di un metro, ma l'ha preso uguale. Non c'ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino. Non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato».

LEGGI ANCHE: Incidente in handbike per Alex Zanardi: in ospedale in eliambulanza. É gravissimo

E' il ct della Nazionale paralimpica di ciclismo, Mario Valentini, a parlare per ricostruire l'incidente avvenuto verso le 17: seguiva la corsa con il mezzo della federazione, ha raccontato a Radio Capital. Zanardi ha riportato gravissime lesioni alla testa ed è stato operato all'ospedale di Siena.

Da Pienza il gruppo si stava spostando a San Quirico d'Orcia per raggiungere Castelnuovo dell'Abate, a Montalcino sulla statale 146.



«Sulla salita gli ho fatto vedere l'aranciata, mi ha urlato dammene un po'!. Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa, poi c'era il rettilineo, all'imbocco della curva ha cambiato traiettoria - ha aggiunto -. E ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. Ce n'è voluto per far arrivare l'elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo».





«Per mia fortuna non ho visto Alex, perché mi sarei impressionato, non ho tanto coraggio, ma l'ha visto il mio collaboratore e mi ha detto 'incidente bruttissimò. Ha sbagliato, ha sbagliato Alex, il camion era dall'altra parte», ha poi aggiunto Valentini, parlando con l'Ansa. «È andato a battere la testa contro il supporto delle ruote di scorta che sorregge la motrice, perché con il freno sinistro ha preso la pedana che gli autisti dei camion usano per salire a bordo del mezzo - le parole del ct - Ha girato, ha battuto nel ferro ed è tornato nella propria corsia»

Ultimo aggiornamento: 20 Giugno, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA