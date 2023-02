​ FOSSOMBRONE - È stato vittima d el tamponamento di un carro gru, il cui conducente è rimasto illeso, mentre viaggiava sulla Flaminia all’altezza di San Martino del Piano, a bordo della sua minicar. L’82enne Galliano Tomassini, forsempronese, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona.

Urtata auto in sosta

L’urto violento è stato duplice perchè la minicar è finita a sua volta contro un’auto in sosta. L’uomo ha riportato varie contusioni e fratture. In un primo momento era stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che, a quanto si è appreso, non era disponibile. Il trasferimento è avvenuto con l’ausilio dell’ambulanza dell’Acap di Cagli. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagli. Quando sono arrivati sul posto l’82enne era già stato liberato dall’abitacolo del piccolo mezzo. Gli accertamenti di legge sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Fossombrone supportati dai loro colleghi di Colli al Metauro. Agli stessi spetta il compito di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. L o scontro si è verificato all’incirca alle 14.30 di ieri. La minicar si era già immessa sulla Flaminia proveniente dalla strada laterale che porta nell’area archeologica vicina.

