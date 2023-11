Falconara, schianto auto-scooter all’incrocio maledetto: gravissimo un 51enne

FALCONARA - Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, lungo la Statale Adriatica, all’altezza di Rocca Priora, nel territorio di Falconara. Un uomo è stato portato al pronto soccorso di Torrette in condizioni critiche: è in prognosi riservata.

Lo schianto

Lo schianto è avvenuto proprio all’incrocio tra la Statale e la via Clementina.

Secondo una prima ricostruzione, il 51enne in sella al suo motorino viaggiava da Montemarciano verso Ancona quando, all’altezza dell’incrocio, si è scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta e in quel momento stava svoltando sulla sinistra, in direzione Chiaravalle. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento. Il 51enne è stato sbalzato a terra e ha battuto rovinosamente sull’asfalto. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto, è intervenuto il 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, con il supporto della polizia stradale. L’uomo ha perso conoscenze e non si è più ripreso: è stato portato in codice rosso nella sala emergenza dell’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono molto gravi.